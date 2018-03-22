「人民有吸菸權！」 奧地利右派政府擬撤公共場所禁菸令

2018-03-22 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利政府原於2015年通過法律規定，將在今年5月實施酒吧和餐廳全面禁菸，但奧地利保守派人民黨（OeVP）和極右派自由黨（FPOe）去年組成的聯合政府，希望能維持「人民在餐廳吸菸的自由」。

綜合外電報導，奧地利右派政府近日希望立法推翻即將於5月實施的禁菸法令，引起當地民眾熱議。自由黨主席、現任奧地利副總理史托赫（Heinz-Christian Strache）去年曾表示，吸菸是人民的「自由選擇，不該由國家監管」，同黨政治人物也在近日表示，「人民有自我傷害的自由」。

但奧地利民眾在2月中發起連署反對撤銷禁菸令，並在幾週內獲得超過50萬份簽名，請願支持者之一，維也納醫學協會主席塞克雷斯（Thomas Szekeres）說，禁止室內吸菸，是為了停止吸菸繼續傷害人們的健康。

維也納大學（University of Vienna）政治傳播研究員艾伯（Jakob-Moritz Eberl）指出，奧地利人很在意吸菸問題，「討論到能否在餐廳吸菸，奧地利人就會變得很激動」，奧地利也是歐盟成年人吸菸率最高的國家之一，儘管歐盟曾提出一系列禁菸措施，但奧地利近十幾年有習慣吸菸的成年人數量未減。奧地利政府則已在本月初，將撤銷禁煙令草案送入議會審議。

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