《辛普森》又「神預言」 早在19年前就透露霍金逝世玄機

霍金曾參與過的《They Saved Lisa's Brain》單元中，扮作饒舌歌手的霍金，一邊架式十足地打碟，一邊唱著揶揄自己的著作《時間簡史》的惡搞版本《押韻簡史》，脖子上還戴著1條「E=mc²」造型的金項鍊。（圖翻攝自YouTube）

2018-03-20 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）常常有「神預言」，有眼尖網友發現霍金（Stephen Hawking）在本月14日逝世一事，其實早在1999年播出的《辛普森家庭》就透露了玄機。

綜合媒體報導，物理學家霍金於本月14日逝世，剛好與愛因斯坦139週年生忌同1天，網友除了感嘆「真巧」之外，更搜出了1999年播出的美國卡通《辛普森家庭》，發現《辛普森家庭》竟然又再一次地「神預言」。

在霍金曾參與過的《They Saved Lisa's Brain》單元中，卡通裡的霍金扮作1名饒舌歌手，一邊架式十足地打碟，一邊唱著揶揄自己的著作《時間簡史》的惡搞版本《押韻簡史》，脖子上還戴著1條「E=mc²（愛因斯坦等價公式）」造型的金項鍊，19年前節目中就已經暗示了霍金與愛因斯坦的「緣分」。

這並非《辛普森家庭》第1次的「神預言」，在2008年該節目就曾預言過美國總統大選的投票機故障，2010年也曾預言麻省理工學院的教授Bengt Holmström將會獲得諾貝爾經濟學獎，《辛普森家庭》也在本週重播了1999年霍金曾參演的單元，以紀念這位科學界巨擘的離世。