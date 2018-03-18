為測試男友「忠誠度」 28歲強國女自導自演綁架鬧劇

杜女自編自導綁架劇，藉此測試男友的「忠誠度」。（圖擷自「廈門警方在線」微博）

2018-03-18 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國廈門有一名28歲女子為測試男友對他是否出於真心，竟自編自導一齣綁架劇！男友得知女友遭綁後立即報警，警方循線索發現女子正是綁匪。女方雖然藉此得知男友是真心愛她，卻也付出被拘留的代價。

根據中國媒體報導，今年28歲的杜淇（化名）從貴州來到廈門工作，認識了宋姓男友，兩人漸漸發展成戀人關係。由於杜淇近日剛好要回老家一趟，所以就自導自演一齣綁架案來測試男友的忠誠度。

女方先是佯裝歹徒傳自己哭泣的錄音給男友，並表示「綁架了杜淇」，要求男友拿出3萬人民幣（約台幣13萬8000元）贖人；簡訊上還寫道「你老婆還真有點漂亮」，暗示要對女子不利。宋姓男友緊張地報警，警方也迅速成立專案小組展開調查，經過21小時後，終於在高速公路收費站找到了杜淇，卻發現她安然無恙，正準備坐客運回家。

原來從頭到尾都是杜女設計的「假綁架」，杜女表示想看看男友是否捨得付錢救她，未料會驚動警方。儘管她對自己的行為感到後悔，但警方仍以謊報及浪費警力等違法行為，處以10天行政拘留，並罰人民幣500元（約新台幣2303元）。