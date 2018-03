這位爸爸把孩子取名「川普」求好運 竟被官方威脅調查

2018-03-17 12:05

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗首都喀布爾一位男子阿薩杜拉(Sayed Assadullah),替自己剛出生的男嬰取了與現任美國總統川普一樣的名字,也叫「唐納德·川普」(Donald Trump),希望藉此為他的小孩帶來好運。但這個名字卻受到親戚和當地人的嘲笑。

《紐約時報》(The New York Times)13日報導,阿富汗首都喀布爾一位男子阿薩杜拉,其妻正好在川普2016年競選總統時生下他們第三個孩子,阿薩杜拉決定將這個男孩取名為「唐納德·川普」。阿薩杜拉受訪表示,他在看了川普《如何致富》(How to Get Rich)的書,又看到他建立川普大廈,和成為政黨領袖的經歷後,認為川普「是個努力工作的人。我想如果給兒子取名『唐納德·川普』,會影響他的性格和行為」。

阿薩杜拉也說,他的兒子出生時是髮色是金色,「和川普的頭髮一樣。所以我看到兒子的頭髮時,就想要給他取名川普」。但是阿薩杜拉的父親無法忍受孫子叫川普,親戚也嘲笑這個決定,甚至阿薩杜拉兒子的名字被公開在網路上流傳。阿薩杜拉也曾被喀布爾政府辦公室威脅,要把他送去阿富汗情報機構質詢。

另有人認為,阿薩杜拉把孩子取名為川普,是為了受到注意,藉此得到外國庇護。阿薩杜拉則否認表示,他從沒有想過要讓孩子受到公眾注目。