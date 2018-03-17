這位爸爸把孩子取名「川普」求好運 竟被官方威脅調查

2018-03-17 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾一位男子阿薩杜拉（Sayed Assadullah），替自己剛出生的男嬰取了與現任美國總統川普一樣的名字，也叫「唐納德·川普」（Donald Trump），希望藉此為他的小孩帶來好運。但這個名字卻受到親戚和當地人的嘲笑。

《紐約時報》（The New York Times）13日報導，阿富汗首都喀布爾一位男子阿薩杜拉，其妻正好在川普2016年競選總統時生下他們第三個孩子，阿薩杜拉決定將這個男孩取名為「唐納德·川普」。阿薩杜拉受訪表示，他在看了川普《如何致富》（How to Get Rich）的書，又看到他建立川普大廈，和成為政黨領袖的經歷後，認為川普「是個努力工作的人。我想如果給兒子取名『唐納德·川普』，會影響他的性格和行為」。

阿薩杜拉也說，他的兒子出生時是髮色是金色，「和川普的頭髮一樣。所以我看到兒子的頭髮時，就想要給他取名川普」。但是阿薩杜拉的父親無法忍受孫子叫川普，親戚也嘲笑這個決定，甚至阿薩杜拉兒子的名字被公開在網路上流傳。阿薩杜拉也曾被喀布爾政府辦公室威脅，要把他送去阿富汗情報機構質詢。

另有人認為，阿薩杜拉把孩子取名為川普，是為了受到注意，藉此得到外國庇護。阿薩杜拉則否認表示，他從沒有想過要讓孩子受到公眾注目。