英律師遭控 2度逼女兒進行「陰部切除手術」

2018-03-13 19:31

〔編譯羅綺／綜合報導〕英國一名律師遭指控對女兒進行「女性陰部切除手術」（Female genital mutilation），只為作為懲罰。

《路透》報導，50歲的被告來自西非，2010年被告長女9歲時，他唆使人到家裡為女兒進行陰部切除手術，不顧女兒激烈的哭喊，就在家中的走廊上以剃刀進行割禮，過程中完全沒有給她止痛藥或任何藥物。

2013年時，女孩又在類似的情況下被二度割禮。如今16歲的她表示，已經記不得是誰對她動刀，但確定是她父親指使的。「那種感覺像是內部非常深入的割傷」，她形容。一名婦科醫師檢查少女的陰部後證實，傷疤和她的說法相符合。

檢察官馬克海伍德（Mark Heywood）對中央刑事法院（Central Criminal Court）指出：「這顯然不是基於任何文化或家庭因素，而是作為一種處罰。」海伍德說，被告讓人到家裡採取「一連串蓄意行為，一再殘割他的女兒，對她幼小身體的陰道部位造成嚴重傷害」。

然而，被告對於2項割禮指控，予以否認。另外也否認2項蓄意傷人指控，以及2009年至2016年間的3項虐童指控。

被告的辯護律師凱特貝克斯（Kate Bex）反駁說，被告是虔誠的羅馬天主教徒，也自認為是名慈愛的父親。他認為這些激烈的指控，是來自於要求離婚的妻子。「他會對女兒進行割禮，是因為出於迷信，認為用割禮來維護女兒的貞潔，而非作為懲罰。」