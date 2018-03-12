首爾民眾哭哭！ 3市長參選人2人涉性騷、1人濫用特權

首爾市長競選人閔丙梪，涉入性騷醜聞。（圖擷自閔丙梪臉書）

2018-03-12 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕首爾市長沒人好選了嗎？南韓性醜聞席捲政壇，預計投入首爾市長選舉的執政黨共同民主黨國會議員閔丙梪（Min Byung-doo）、前執政黨國會議員、後來脫黨的無黨籍政治家鄭鳳株（Chung Bong-ju）雙雙爆出性騷案，同樣是執政黨國會議員的朴映宣（Park Young-sun），則涉入平昌冬奧濫用特權爭議。

據韓國《中央日報》報導，閔丙梪2008年5月和一名女子聚餐後，去了一家卡拉OK續攤，受害者表示閔用桌子擋住了門，除了強吻她還把她的褲子拉鍊拉下。閔丙梪對此回應，他不記得有性騷擾對方，但兩人的確有一起去過卡拉OK，過程可能有身體接觸，不過他忘了接觸到哪種程度。

閔丙梪於10日召開記者會，辭去國會議員並退出首爾市長選舉，但共同民主黨未接受辭呈。黨主席指出，閔丙梪應該要先說清楚事情的來龍去脈再做打算。

另外，目前是無黨籍身分的首爾市長競選人鄭鳳株，被指控曾在2011年12月23日於飯店強吻女大學生，他對此嚴正反駁，強調當天他在飯店房間內沒有見過任何人。鄭鳳株已預先登記參選市長，還在尋求回到共同民主黨得到黨中央支持的可能。但該黨人士指出，這起性騷擾描述很具體，鄭鳳株應無法再度加入共同民主黨。

至於女政治家朴映宣，則被懷疑利用權力進入冬奧管制區域，她在南韓運動員獲得獎牌時，竟然第一時間出現在運動員的身邊，但那是受到嚴格管制的終點線，而朴映宣又沒有通行證。相關消息在南韓網路發酵，公眾批判她之所以能夠站在終點線，完全都是濫用特權。不過，朴映宣仍計畫在3月18日宣布競選首爾市長。