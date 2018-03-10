美佛州部分教師攜槍法案生效！ 州長簽字定槌

美國佛羅里達州長史考特（Rick Scott，中）簽署槍枝法案，部分教師可以攜槍到學校。（美聯社）

2018-03-10 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州高中槍擊案19死，當地議會通過教師攜槍法案，經過培訓的老師可以持槍到校。州長史考特（Rick Scott）已簽署法案讓其正式生效，受害者家屬也陪同出席。

據《CNN》報導，該法案又稱為「瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）公共安全法」，主要內容為擴大槍枝管制，將購買槍械的最低年齡從18歲提高到21歲，但也允許部分教師配槍。

史考特在簽署法案時指出，他身為州長做過最困難的事情，就是找到適合的話語去安撫失去孩子的家長。最受爭議的教師攜槍被稱為「亞倫‧費斯（Aaron Feis）計畫」，是為了紀念在槍擊案中以身體擋在學生面前，不幸罹難的美式足球教練亞倫‧費斯。

在該計畫中，只要當地學區和警察部門同意，將對部分教師進行配槍訓練，預算達到6700萬美元（約新台幣19.5億元）。不過，美國全國步槍協會立即向佛羅里達州提起聯邦訴訟，他們認為將持槍年齡提高，違反了美國憲法第二修正案和第十四修正案。