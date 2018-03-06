北京兩會民眾苦！她全家被黑衣人24小時監控

2018年兩會前，洪蘭英的家門被黑保安破壞。（中央社）

2018-03-06 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國「兩會」近日在北京召開，上海卻傳出有民眾全家整天被監視，讓民眾相當害怕、無奈！

《中央社》報導，48歲的洪蘭英因小女兒沒被分配到拆遷的安置房，從2015年開始到北京申訴，沒想到惡夢因此展開；洪蘭英表示，去年中共第19次全國代表大會召開前，她前往北京申訴，上海警方竟抓走她的老公，罪名是「故意傷害」。

洪蘭英強調，這些犯罪資料全是偽造，去年3月時她老公和村書記討論房子的事，卻被圍毆，事後還反控她老公打人，並將人抓走。

洪蘭英說，她老公去年10月11日被關，至今已快5個月，她多次前往派出所、檢察院要求拿逮捕通知書，檢警卻互踢皮球，最後她在檢察院撞頭以死相逼才拿到。

洪蘭英透露，每當有國家級重大會議期間，當地政府會清除訪民，全送到上海閔行區一家賓館，今年兩會期間也押了一批人進去，2016年世界互聯網大會期間，她就曾被一台廂型車載到「黑賓館」監控。

洪蘭英表示，官方最常對她祭出的手段就是24小時監控，包括兩會、金磚峰會、美國總統川普訪中國、中共19大等，都有群「黑保安」準時到她家樓下報到。