中共跨國迫害 強逼法籍維吾爾人提供個資

中共對人民的迫害已經跨越了國界，要求法國籍的維吾爾人提供個資。圖為在新疆維吾爾自治區執勤的中國武警。（法新社）

2018-03-06 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中共對人民的迫害已經跨越了國界，竟然要求法國籍的維吾爾人提供個資。若是在當地成婚的維吾爾人，甚至連法國配偶的個人資訊也要一併提供。

據《外交政策》雜誌報導，中國公安局的警察透過電話和微信，向法籍維吾爾人索求各種資料，包括照片、學校名稱、工作職稱和地址、住家地址、中國身分證和法國護照掃描文件。如果已在法國結婚，維吾爾人甚至還要繳交配偶身分證和結婚證書。此外，警察也會「拜訪」法籍維吾爾人留在中國的家人，讓他們協助轉告當局的要求。

一名住在巴黎的維吾爾人對此表示，他真的相當生氣，因為自己不是中國人而是法國人，和中國完全沒有任何關係。但他也透露，他的親屬很傷心地告訴他「但你是維吾爾人，我們還留在這裡（中國）。」

目前已知至少有4起中國警方索求法籍維吾爾人個資的狀況，事實上，維吾爾人大多害怕談論此事，因為他們擔憂留在中國的家人會因此被送進「再教育營」，所以可能有更多被迫提供個資的情形存在，中國大使館對此不願回應。

過去一年裡，中國政府嚴加管控新疆維吾爾人，不僅在大街小巷設置臉部識別監視器，還蒐集居民的DNA打造數據庫，並且在身分證上標示該名維吾爾人「安全」或「不安全」，「不安全」者無法進入公車站、火車站和商場。

數十萬名維吾爾人也被迫進入「再教育營」，在那裏他們被拘留數週、數月或無限期。有些人死在營內。中國政府還要求美國、法國、土耳其、澳洲、埃及等地的維吾爾人返國，如果不遵守就威脅他們的親屬。一些不得不回去的人遭到逮捕、拘留或者「被失踪」。埃及警方似乎與中國展開合作，拘留和驅逐維吾爾學生。