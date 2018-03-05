北韓鈔票不見領導人肖像 網友：台灣該學學！

新版北韓大鈔「金日成」的肖像不見了，只有金日成的茅草房故居。（記者顏宏駿翻攝）

2018-03-05 06:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕你不知道的北韓！在台灣人眼中，北韓受金氏父子三代統治，大搞偶像崇拜，國內四處是開國元帥金正日的銅像，但你知道嗎？新版的北韓鈔票，已沒有「國家領導人」的肖像。

韓國專家、政大韓文系講師朱立熙在二二八這天收到國際友人送的禮物，這是1張北韓5000元大鈔，裡面竟然只有一間「小茅草屋」圖像，由於北韓的鈔票只流通於北韓境內，外國人進入北韓只能使用「中國人民幣」，所以這張北韓鈔票在國際間算是相當罕見，朱立熙5日將其po於臉書，引起諸多網友轉傳及討論。

朱立熙說，過去北韓鈔票曾經出現過開國領導人金日成的肖像，但新版鈔票只留下他的故居，拿掉金日成的大頭照。

朱立熙說，北韓這個國家讓人摸不清！全世界不分民主或專制，都會把開國元勳印在鈔票上，藉此向人民示恩澤。

朱立熙指出，兩岸的獨裁者，無所不用其極，把自己融入人民的生活中，北韓的金日成銅像，號稱全世界尺寸最大的銅像，台灣的蔣介石銅像，全世界密度最高，蔣介石完勝金日成、毛澤東。

網友說，北韓鈔票不見金日成肖像，不用鈔票搞個人崇拜，就這一點，台灣應該向北韓學習。