王丹等16位中國民運領袖發聲明 反對習近平皇帝夢

包括中國旅美民運領袖王丹、嚴家其及王軍濤等16人今天聯合發表聲明，反對中共中央即將向全國人大提出修改憲法，廢除國家主席任職不得超過兩屆的規定。（資料照）

2018-02-26 08:45

〔駐美特派曹郁芬／華府25日報導〕包括中國旅美民運領袖王丹、嚴家其及王軍濤等16人今天聯合發表聲明，反對中共中央即將向全國人大提出修改憲法，廢除國家主席任職不得超過兩屆的規定，否則未來中國將實行新帝制，是歷史的大倒退。

王丹等人認為，這個修改意見，為重新建立新的最高領導職務終身制建立了基礎，未來的中國，將有可能出現沒有皇帝的皇帝，不叫帝制的帝制。廢除這一規定，就是袁世凱復辟，就是實行「新帝制」，就是反共和，這是歷史的大倒退，也是對40年改革開放的徹底否定。

聲明指出，事關中國未來，面對辛亥革命以來的又一次歷史大倒退，不能不站出來，表達他們堅決的反對意見。人類的全部歷史、包括中國5000千年歷史表明，國家最高權力的終身制，與暴政不可分割，一定會給國家和人民帶來深重災難。

他們說，中華民族也已有上百年為實行憲政民主、避免專制暴政災難的奮鬥歷程。習近平此次建立終身獨裁的國家元首制度，把他的「中國夢」後面的「皇帝夢」暴露無遺。

他們堅決反對習近平這一政治圖謀，並呼籲所有反對中共重建帝制、復辟專制的中國人，在這樣重大的歷史關頭，勇敢地站出來，通過聯署等各種可能的方式，發出最強烈的反對聲音。

參與聯署這分聲明的還有胡平，蘇曉康，陳奎德，吾爾開希，夏業良，王超華，張偉國，項小吉，李恆青，夏明，李偉東，吳祚來，羅四鴒等長期推動中國民主運動的人士。