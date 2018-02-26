習近平取消任期 被觀察遭暗殺、政變風險加劇

中國國家主席習近平（圖）擬透過修憲取消任期，師大教授范世平認為，他面臨的遭暗殺或政變的風險加劇。（歐新社）

2018-02-26 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平很可能透過修憲，取消任期制，成為「萬年國家主席」，權力集於一身，但如此一來，師大政治學教授范世平觀察，在制度無法叫他下台的情況下，「暗殺」或「政變」就成為唯一的解決方法，在缺乏接班人的情況，中共高層權鬥也將更激烈；這是中國「悲劇的開始」。

范世平在臉書上分析習近平「萬年國家主席」的政治風險指出，當初中共憲法對國家主席任期的規定，「就是要避免毛澤東長期執政所導致的專斷亂政。如今，這個規矩被打破，習近平可以永遠執政。當在制度面無法讓習下台的情況下，唯一解決的方法，就是政變，就是暗殺。習會更膽顫心驚，要花更大力量維穩」；增加中共的政治風險。

范世平認為，「毛澤東的長期執政與專斷，發生了大躍進與文革，造成中國前所未有的災難，習近平是否會重蹈覆轍？這對中國來說其實是悲劇的開始」；且此舉肯定造成中共權力鬥爭更激烈，如同北韓金正恩上台後「權鬥之激烈，不惜殺掉金正男」，「習難道還會把權力交給女兒？他的接班人不論是誰，也可比照辦理的永遠執政？想到此，我對中國的未來感到悲觀」。