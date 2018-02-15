開什麼玩笑！爽領「年終支票」 到銀行兌換卻被捕...

中國湖南長沙一名男子，日前手持老闆發放的年終獎金，即一張價值人民幣2000元支票，前往中國農業銀行兌現，未料卻被警察抓走。（圖翻攝自《瀟湘晨報》微博）

2018-02-15 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南長沙一名年輕男子，日前手持老闆發放的年終獎金，即一張價值人民幣2000元（約新台幣9196元）支票，前往中國農業銀行兌現轉帳，未料卻被警察抓走！

《瀟湘晨報》報導，這起事件發生在本月11日下午，該名男子開心地領到年終，帶著註有人民幣2000元的支票，赴銀行辦理「轉帳支票」，準備將款項匯入戶頭。未料，櫃台行員發現，男子遞過來的支票作工粗糙、紙質差勁、未蓋印鑑章，又沒背書欄，識破是假支票，連忙報警處理。

報導指出，事後這名男子，被帶往派出所做筆錄。男子向警方供稱，自己所持有的支票是老闆發給員工的年終，每人約可領到人民幣2000元至20萬元（約新台幣91萬9639元）不等，沒想到卻是假造的。

報導提到，警方聞訊，隨即致電男子任職的公司，確認其所言不假，但部門經理不願提供老闆聯絡方式，裝傻稱不知。警方考慮到男子也是受害者，最終僅對他施以批評教育，建議若有需要，可向公司轄區警局求援，維護自身權益。