比習大大強！ 安倍超暖心「台灣加油」慰問 他喊「太犯規了！」

2018-02-09 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕由於日本2011年311大地震時，台灣曾捐出超過200億日圓（約新台幣53億元）捐款並派出救難隊，日本對於台灣花蓮6日發生的規模6.0級大地震也相當關切，首相安倍晉三更親自以書法寫下「台灣加油」表達慰問。臺灣師範大學政治所教授范世平表示，安倍的「對台統戰」手法，「比習近平強了百倍」。

臺灣師範大學政治所教授范世平今（9）在臉書貼文表示，日本首相安倍晉三在「對台統戰」手法上，比中國國家主席習近平「強百倍」。范世平稱安倍「真的好犯規」，用首相官邸官網發佈公開信關切花蓮，其開頭更稱總統蔡英文為「蔡英文總統閣下」，而非「蔡女士」，這是台日1972年斷交以來的首例。且美國總統川普雖稱當選時接到蔡英文的祝賀電話，但由於時值川普尚未就任，因此和安倍有身份上的差距。

范世平說，安倍的公開信「等於承認了台灣是個國家」，且安倍也以「日本國總理內閣大臣」的官銜自居，以國家領導的身份寫下這封公開信。安倍的「台灣加油」書法，加上拍下書寫過程的影片，並以中文標示「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在」之舉，都讓范世平直呼「更過分...這是想讓台灣人怎樣？」。

比起日本，中國這次震災跳過陸委會、海基會，直接聯繫花蓮縣，范世平稱「都讓人覺得不尊重台灣的公權力，都這時候了還在盤算政治，還在搞『藍綠差別待遇』」，就算願意援助，中國「一手軟，一手硬」的態度，「莫非又想在政治上吃台灣豆腐？」。

范也說，習近平「更不可能寫什麼『台灣加油』的書法」，又動不動派軍機航母繞台，「這真是「兩岸一家親」嗎？」。

范世平另指出，安倍近期想改善中日關係，加上今年是中日友好和平條約簽署40週年，安倍「大可與台灣疏離以營造中日友好氛圍」，卻同時「大力挺台」，范世平問，難道安倍是「是搬石頭砸自己腳嗎？」。而國民黨說安倍的慰問是在逼蔡政府開放核食，范反問「請問這些銷台的核食占日本一年對外貿易量有多少？」、「為了對台賣核食而挺台卻可能激怒中國，影響更大的對中貿易，值得嗎？」。對於安倍上述的舉動，范世平說，「除非安倍愚蠢至極，否則一點也不划算啊！」

安倍的親筆信昨日（8）發佈約1個半小時左右，被發現拿掉「蔡英文總統閣下」的稱謂，在首相官邸臉書和Instagram上，也不見安倍寫下「台灣加油」的影片。