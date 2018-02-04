誤發飛彈警報的是他！烏龍員工：這幾週像「地獄」

誤發警報員工（左）在律師葛林（右）陪同下接受媒體訪問。（美聯社）

2018-02-04 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷一名政府工作人員上月誤發飛彈警報，造成夏威夷居民恐慌38分鐘，他在被開除後首度出面受訪，他聲稱當時「100%確定」北韓要攻擊夏威夷，發現出錯後感覺相當「噁心」彷彿身體受到重擊，長達2週吃不下也睡不好，「過去幾週對我來說像是地獄。」

綜合外媒報導，該名員工最近匿名接受採訪，他透露自己因此事收到死亡威脅，因此不願公開身分，並強調當天同事接到飛彈來襲的通知電話，聽起來不像是演習。

事件發生後，該員工已遭所屬的夏威夷緊急事務管理局解聘。員工的上司還批評，他多年來工作狀況連連，曾將海嘯演習、火災演習誤發成警報，許多同事都不喜歡和他共事，不過仍持續在該局的緊急行動中心任職了10年。

該員工堅稱他當時沒聽到「演練」（exercise）字眼，只聽到「這不是演習」（this is not a drill）。不過，州政府官員表示，其他同事都明確聽到「演練」，且重複多次。

除了該員工被開除，目前夏威夷州緊急事務管理局局長宮城馮恩（Vern Miyagi）、執行長克萊蒙（Toby Clairmont）也已引咎辭職。