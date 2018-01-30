NASA一顆失聯12年的衛星 被業餘天文愛好者找到了

NASA發射的衛星「IMAGE」失聯逾12年，最近被一名業餘天文愛好者發現了。（NASA）

2018-01-30 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕2000年3月25日，NASA發射了一顆造價1.3億的衛星「IMAGE」，但這顆衛星在2005年底發生故障，NASA科學家經過幾個星期的努力嘗試重新再聯繫衛星，最後以失敗告終，「IMAGE」就此失聯，不料最近有業餘天文愛好者意外發現「IMAGE」的訊號，令NASA為之振奮。

綜合外媒報導，一位加拿大的業餘天文愛好者提利（Scott Tilley）意外發現NASA失聯逾12年的衛星「IMAGE」，他本來利用無線電波波段的S波段（S band）試圖找尋今年初發射後失蹤的神祕衛星「ZUMA」，提利雖然沒找到ZUMA，但卻意外發現了IMAGE的信號。

提利比對自己所發現的不明訊號，發現與IMAGE的軌道相符，更令人驚訝的是它依然按照設計在旋轉，顯示IMAGE仍有機會恢復操作；此項發現震驚了NASA，專家們立刻採取行動來證明訊號是否由IMAGE發出。

當地時間29日，NASA表示，戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）利用的5個獨立的天線來擷取訊號，發現5個站點的觀測結果與IMAGE的無線電頻率一致，令專家非常振奮，希望能再次接受到IMAGE的數據，但由於IMAGE系統與操作都已經淘汰，不再使用，欲重新解碼訊號需要大量的逆向工程，對NASA仍是一大挑戰。

2000年3月25日，NASA發射IMAGE衛星，這顆衛星在1000公里至46004公里之間的高空負責觀察地球的磁層以及它如何對太陽風的反應，但在2005年12月18日失去訊號而失聯至今。