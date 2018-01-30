習家軍「大內總管」新職 兼任中國修憲小組副組長

2018-01-30 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國現行憲法將進行第5次修憲，過去因任職中共中央辦公廳主任，有習家軍「大內總管」之稱的中共中央政治局常委栗戰書，週一（29日）首度以中國憲法修改小組副組長身分，出席中國人大常委會會議。

《新華社》報導，中國第12屆全國人大常委會第32次會議週一在北京人民大會堂開幕，由委員長張德江主持，「受中共中央委托，中共中央政治局常委、憲法修改小組副組長栗戰書作中共中央關于修改憲法部分內容的建議的説明。」

《北京青年報》旗下新媒體微信公眾號「政知圈」指出，這是栗戰書首次以憲法修改小組副組長的身份亮相，也是該小組首次經媒體公開披露。

「政知圈」提到，中國憲法自1982年公布後，已進行4次修改，分別是1988、1993、1999和2004年，全國人大常委前副秘書長劉政透露，後面3次修憲都是由人大常委委員長擔任修憲領導小組組長。

在中共19屆一中全會上，栗戰書晉升政治局常委，排名第三，預計將接替張德江，出任全國人大委員長，分管港澳事務。此前有港媒引述倫敦大學教授史蒂夫（Steve Tsang）指出：「習近平任命親信栗戰書出任人大常務委員長，目的是以全國人大的支持為基礎，為推進立法改革布局。」