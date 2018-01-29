可怕！「橘子皮」竟能解鎖手機指紋 資安漏洞大開

小許表示，有次手機掉到地上，造成手機指紋觸控鍵產生裂痕，隨後造成任何人都能使用指紋解鎖、打開他的手機。（圖擷取自《武漢發佈》微博專頁）

2018-01-29 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國社群網站《微博》有個小短片，引起大量網友討論，短片中可看到，智慧型手機竟能使用「橘子皮」以解開指紋解鎖功能，顯示出資訊安全與個人隱漏洞。目前中國工信部、質檢總局等相關的部門已經介入調查。

綜合媒體報導，安徽有位民眾小許表示，先前不小心將手機掉到地上後，導致指紋觸控鍵出現「裂痕」，沒想到隨後「任何人」都能利用指紋解鎖功能打開自己的手機，甚至行動轉帳「支付寶」App，也可以利用指紋驗證、扣款以及轉帳。

蘇州有間科技公司技術人員，得知小許的經歷並看過短片後，在實驗室模擬手機指紋觸控鍵裂紋的圖案，再經過多次測試後，發現手機沒有任何損壞的情況下，只要經過處理，即使用一塊「橘子皮、「餐巾紙」等都能解開指紋鎖。

綜合媒體報導，技術人員指出有2種情況，第1種為出現裂痕的指紋觸控鍵，本身會在感應器上形成一些圖案，而這些圖案會被手機誤判成機主指紋的一部分，因此當進行指紋比對過程時，僅需要部分指紋圖案相同得以通過驗證；因此其他人在裂紋圖案的「掩護」下，皆能打開手機指紋解鎖的功能。

第2種情況為手機被事先經過處理，拿一塊透明薄膜或指紋貼，在背面使用導電筆塗抹，再貼到手機指紋觸控鍵的地方，機主指紋數次碰過薄膜或指紋貼後，隨後任何人都能進行手機解鎖。

另外，此事引起大量網友討論，目前中國的工信部、質檢總局等相關部門已介入調查。