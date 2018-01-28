辦公室把玩空氣槍... 意外誤殺女同事

2018-01-28 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南前（26）日發生一起空氣槍「走火」的意外，一名女性在上班時，竟被同事用高壓空氣槍誤射，不治身亡。

根據外媒報導，40歲的謝姓女子在中國湖南邵陽縣環保局任職，前日上午，辦公室的王男、易男在上班期間，把玩高壓空氣槍，槍支竟擦槍走火，意外誤射謝女左鎖骨，當場大量失血，謝女送醫搶救後不治身亡。

當地警方將王男、易男逮捕，初步調查後發現，事發的空氣槍是兩人向李姓同事借來的，槍枝之詳細來源仍有待調查；王男、易男因涉案遭警方拘留，李男則因非法持有槍枝罪被拘留。