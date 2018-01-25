中國逮捕維權律師余文生 拒家屬金錢援助

中國維權盲人律師陳光誠今（25）日晚間6時許，在臉書上Po出余文生之妻痛哭流涕的影片。（圖擷取自陳光誠臉書）

2018-01-25 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師余文生本月19日從北京住處要送小孩上學時，被12名警察押走，妻小至今無法與其聯繫，現在傳出余文生之妻想寄錢至看守所給丈夫卻被拒，不禁悲從中來、痛哭流涕。

中國維權視障律師陳光誠在2012年尋求美方庇護逃往美國，今（25）日晚間6時許在臉書上Po出一段影片，從中能夠清楚看見，中國政治犯、維權律師余文生的妻子，坐在北京市石景山區法律援助中心內，對著空無一人的窗口哭訴道「我把錢存（寄）給他就是想告訴他我關心他」。

余文生之妻對著窗口內的攝影機淚訴，「我不知道你這攝像頭開著是否有人看，是不是有領導看，如果有，我想跟領導說一下，首先，余文生沒有違法，其次，他得幫助很多人」，「這些我都先不說，就說存（寄）錢這塊，我做為家屬，他也錢很少，而且剛進去，可能很多方面要花錢」。余文生之妻揚言，若官方不讓她把錢寄給丈夫，「我就在這兒一直等」。

綜合媒體報導，中國維權律師余文生在中國領導人習近平的高壓統治下，依舊努力為中國人權打拚，但本月19日在送13歲兒子上學途中，被12名警方抓走，13歲兒趕忙跑回家知會母親，但迄今仍無法與家屬聯絡，下落不明。