智利北部驚傳規模6.3強震

智利北部在台灣時間今（21日）早驚傳規模6.3強震。（USGS）

2018-01-21 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕智利北部在台灣時間今（21日）早驚傳規模6.3強震。

根據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，智利北部在當地時間20日晚間10點6分（台灣時間今早9時6分）傳出規模6.3強震，這起強震發生在智利最北端的大區塔拉帕卡（Tarapaca）境內，震央在普特雷（Purtre）巿以東約76公里地方，震源深度為110公里，目前暫無傷亡消息傳出，也未發布海嘯警報。