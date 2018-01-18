時尚設計師呼應「#MeToo」？ 男模扮成豬狗走秀

巴黎男裝週今天正式登場，有設計師似乎在呼應「#我也是」的法國相應運動「#揭發你的豬」，讓男模扮成豬狗造型來走秀，引發討論。（法新社）

2018-01-18 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎男裝週今天正式登場，有設計師似乎在呼應「#我也是」（#MeToo）的法國相應運動「#揭發你的豬」（#balancetonporc），讓男模扮成豬狗造型來走秀，引發討論。

好萊塢名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞引爆「#我也是」（#MeToo）反性騷擾與性侵活動，人們用多種語言的標籤分享自身遭遇並相互打氣支持，除了英文的「#我也是」（#MeToo），也包含法文的「#揭發你的豬」（#balancetonporc）及義大利文的「#那時候」（#quellavoltache）等。今天正式登場的巴黎男裝週上，法國設計師大衛（Julien David）讓模特兒戴上狗頭，分別裝扮成具男子氣概、雙腿大開的杜賓犬、聰慧的惠比特犬及穿著連身褲斜坐著的貴賓犬登場。

法蘭德斯大師范貝倫東克（Walter van Beirendonck）則是讓一群男模扮成豬走秀，除了男模的帽子上有對小豬耳朵外，范貝倫東克也刻意挖洞露出模特兒的性感帶，似乎是在暗指法國以「#揭發你的豬」（#balancetonporc）回應「#我也是」（#MeToo）運動。

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