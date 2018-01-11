YouTube開鍘！大鬧「自殺森林」網紅真的GG惹

知名YouTuber羅根對死者不敬的舉動點燃全球網友怒火。（擷取自YouTube影片畫面）

2018-01-11 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕擁有千萬粉絲的美國超級網紅羅根保羅（Logan Paul）日前至日本「自殺森林」拍製YouTube影片時，因對上吊屍首不敬引起極大爭議，如今YouTube公司也祭出嚴懲，宣布將結束與羅根的商業合作關係。

根據英媒《衛報》報導，YouTube發言人證實，擁有超過1560萬用戶追隨的羅根，其個人頻道將從YouTube「谷歌首選（Google Preferred）」頻道下架，後者清一色是觀看次數前5％排名的YouTube頻道，是最受大企業歡迎的廣告客戶。

此外，YouTube亦宣布，羅根不會出現在YouTubeRed付費會員專屬影集「Foursome」第4季內容中，其與YouTubeRed其餘合作計畫亦將終止。

然而，另名谷歌發言人稍早證實，羅根仍可透過YouTube一般營利計畫獲利，意味著他還是可以透過拍製影片上傳YouTube的「傳統做法」賺進大筆鈔票。

羅根不敬的行為引來全球網友串連痛罵，影片發布一天後緊急下架，羅根隔日公開道歉後便即神隱，僅於3日推文表示自己現正反省中，並未就本事多做回應。

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