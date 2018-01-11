北韓平昌冬奧代表團 傳「北韓少女時代」牡丹峰樂團將隨行！

南韓媒體猜測，北韓可能派出有「北韓版少女時代」之稱的女子團體「牡丹峰樂團」加入平昌冬奧代表團。（路透社）

2018-01-11 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今年初表示願意參加在南韓舉辦的平昌冬奧，也傳出北韓同意派出「高規格」代表團，雙方已就北韓與會一事等展開會談。南韓媒體紛紛討論北韓會派誰做為代表團領導，更猜測北韓可能派出有「北韓版少女時代」之稱的女子團體「牡丹峰樂團」。

北韓領導人金正恩在表示願意派代表團參加平昌冬奧後，南韓媒體便開始猜測代表團的領導與隨團成員。《韓聯社》報導，預計北韓代表團成員人數將有400人到500人，包括北韓奧運組織委員會官員、運動員、啦啦隊、藝術公演團、媒體團、參觀團和跆拳道示範隊。南韓文化廣播公司（MBC）週三（10）報導，北韓也可能考慮派女子團體「牡丹峰樂團」加入代表團。

韓國釜山東亞大學國際關係學教授姜東灣（Kang Dong-wan）受訪表示，「牡丹峰樂團」由北韓領導金正恩創立，金正恩更稱該樂團是北韓人民日常生活中「成千上萬噸食物」的替代品；脫北者與前歌手白美京（音譯，Baek Mi gyeong）也稱，北韓人民把「牡丹峰樂團」視為國內最優秀的音樂團體。

目前北韓代表團的領導還未確定，外界猜測可能人選為北韓人民軍總政治局局長崔龍海、北韓勞動黨統一戰線部長金英哲，或金正恩的胞妹金與正。