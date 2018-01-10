交通事故死亡年逾15萬人 印度立法增加安全設備

每年有超過15萬人死於交通意外，印度立法要求汽車製造商增加安全設備。（法新社）

2018-01-10 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度每年死於交通意外的人數逾15萬人，遠高於其他已開發國家，總理莫迪（Narendra Modi）為遏止「道路大屠殺」，將立法要求汽車製造商增加安全設備。

《金融時報》報導，研究機構IHS Automotive指出，印度將追隨中國和美國的腳步，在2020前成為全球第三大市場，不過，印度每年死於交通意外的人數卻逾15萬人，且居高不下。

全球新車安全評鑑協會（Global NCAP）將印度銷售的小型車評鑑為0星級，只要遭遇時速40英里（約64公里）的交通事故，就有可能造成駕駛生命危險。

眼見交通事故死亡率居高不下，印度於2016年提出法案，準備對交通違規祭出更嚴厲的懲罰，這項法案已在印度國會下議院通過，今年可望於上議院過關。法案中要求汽車製造商需增加汽車安全設備如安全氣囊、語音超速警告和防鎖死剎車系統等一系列功能，

新規定可能使生產成本提高，進而影響汽車銷售價錢，諮詢公司新興市場汽車顧問公司（Emerging Markets Automotive Advisors）駐倫敦主任拉索（Deepesh Rathore）表示，此項立法通過後，將致使印度汽車製造商的生產成本至少上漲8%，衝擊印度小型車市。