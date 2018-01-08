稱「天宮一號」沒失控 中國：將落入指定海域

中國航太相關人員否認「天宮一號」有失控疑慮，強調中國一直有在監控天宮一號，預計在今年上半年讓它墜落。（法新社）

2018-01-08 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國太空站「天宮一號」已經遭中國方面終止數據連接，預計今年年初墜落地球，台灣、紐約、東京和北京等地區都在危險範圍內。中國航太相關人員否認「天宮一號」有失控疑慮，強調中國一直有在監控天宮一號，預計在今年上半年讓它墜落。

中國《科技日報》報導，針對天宮一號墜落地點等疑慮，中國航太科技集團五院空間實驗室系統總設計師朱樅鵬解釋，中國天宮一號預計今年上半年墜落，在墜入大氣層後就會燒毀，剩餘殘骸將落入指定海域，並不會危害地面。

至於外界質疑中國是否具備「精準控制」天宮一號墜落地點的能力，報導強調中國有豐富經驗。中國航太專家龐之浩指出，進行受控墜落時，各方面都需要精心計算，以天宮一號為例，受控墜落時要先調頭，變成「倒退」狀態，讓原本朝後的推進器轉向前點火，通過反推力實現制動脫離原本軌道。

他強調，天宮一號的重量約8.5噸，與20噸級的和平號空間站、「禮炮」系列空間站等相比體積不大，只要燃燒充分，不會留下太多殘骸。文中指出，中國已進行過多次控制神舟飛船和返回式衛星的精準返回。

不過，歐洲太空總署（ESA）日前發布消息表示，「天宮一號」殘骸的落點，範圍將在南緯43度至北緯43度之間，包含了北美大部分地區、歐洲和亞洲部分地區，以及南美洲、非洲和大洋洲的所有區域，台灣、紐約、東京和北京等人口密集的大城市都在危險範圍內。