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曾性侵10女！南韓色魔出獄後搬回水原居住 引民眾恐慌

南韓淫魔朴炳和曾在水原性侵10名女性，出獄後先是在京畿道華城市居住，沒想到近來又搬回水原，引起民眾恐慌。水原市政府示意圖。（圖擷自Google街景）

南韓淫魔朴炳和曾在水原性侵10名女性，出獄後先是在京畿道華城市居住，沒想到近來又搬回水原，引起民眾恐慌。水原市政府示意圖。（圖擷自Google街景）

2024/05/18 11:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓淫魔朴炳和（박병화，音譯），2002年至2007年間在京畿道水原市流竄作案，性侵10名女性連孕婦也不放過，又被稱為「水原獵犬」，落網後被判處15年有期徒刑，已於2022年出獄並前往京畿道華城市居住，沒想到近來又搬回水原，引起民眾恐慌。

《韓國時報》報導，朴炳和搬到水原市繁華熱鬧的仁溪洞一處住商混合公寓，當地有許多辦公大樓、飯店、購物設施。市長李在浚在16日舉行的記者會上，強調他將使用一切必要手段，確保所有居民安全。

李在浚表示，他已下令在朴炳和居住的公寓內外增加監視器和巡邏次數，但這些措施能否緩解居民焦慮仍有待觀察。據了解，朴男2022年出獄搬到華城公寓時，大樓業主曾提告要求將其驅逐，但遭法院駁回，當時的華城市長要求改進法律來保護民眾。

南韓國會曾討論過是否要推出韓版的「傑西卡法（Jessica's Law）」，這款法案在美國多州實施但並非聯邦法律，透過限制性犯罪者的居住地來保護大眾、避免再度犯案，但因為違反遷徙自由，始終無法進入南韓國會表決階段。

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