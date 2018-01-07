日媒：美國為保壓倒性優勢 擬擴大核武作用

2018-01-07 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體指出，為確保對中國、俄羅斯和北韓保有壓倒性優勢，美國川普（Donald Trump）政府將在核政策中期方針「核武評估報告（NPR，或譯為核態勢評估報告）」，寫入擴大核武器作用，以及探討威力較小的小型核武開發。

《共同社》報導，多名聽取美國政府說明的國會相關人士和外交消息人士週日（7日）透露了最快2月發布「核武評估報告」的概要，新方針將堅持洲際彈道導彈（ICBM）、潛射彈道導彈（SLBM）和戰略轟炸機為「核力量3大支柱」；也對北韓核與導彈設施進行打擊等設想，研發及部署搭載爆炸威力較小的核武器，這是為致力防止殃及非戰鬥人員。

川普政府也計畫擴大核武器作用不限於核攻擊的威懾及反擊，不排除對主要基礎設施受到網路攻擊等使用核武。歐巴馬政府在2010年公布的上一版NPR中，將核武的使用限定在維護美國及同盟國的「核心利益的極限狀態」。

新方針也將推進研發核巡航導彈，除了現行計畫的空中發射型，方針還預計寫入海洋發射型，有關部署似乎與日本等相關國家展開磋商。這個導彈因能搭載核彈頭和常規彈頭，存有被誤認是核攻擊的風險，因此反對聲浪大。

美國智庫「軍備控制協會」的賴夫（Kingston Reif）表示，「如果美國核使用的情形擴大，將導致全球局勢趨於不穩。」