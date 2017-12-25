日本擬購F-35B艦載戰機 護衛艦「加賀」或成航母

「F-35B」屬於「F-35」戰機系列中的「海軍陸戰隊型號」，擁有垂直起降能力，因此可搭載在較小型的航艦上。（法新社）

2017-12-25 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕為了應付中國在東亞海域的擴張，日本防衛省考慮引進能垂直起降的「F-35B」艦載戰鬥機，「F-35B」擁有垂直起降能力，若搭載在直升機護衛艦「出雲號」、「加賀號」上將成為具攻擊能力的航空母艦，恐引中國強烈抗議。

根據日本《共同社》報導，日本政府相關人士透露，日本防衛省開始探討引進可以短距起飛、垂直著陸的「F-35B」艦載戰鬥機的可能性，目前內部討論出兩種方案，第一種方案為將已決定購入的42架「F-35A」戰機，一部分機種改為「F-35B」，或者另外追加購買，關於引進「F-35B」一事將被納入於明年下半年所要進行修改的《防衛計劃大綱》。

「F-35B」屬於「F-35」戰機系列中的「海軍陸戰隊型號」，擁有垂直起降能力，因此可搭載在較小型的航艦或無彈射器的兩棲攻擊艦上，除美國陸戰隊外，月初正式服役的英國皇家海軍新航母「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）也裝備這型號的艦載機。

防衛省希望「F-35B」除了可以部署在沖繩縣的宮古、石垣、與那國島外，還能使用南大東島和北大東島的機場，執行警戒監視任務；另外也計畫改造直升機護衛艦「出雲號」、「加賀號」，使其能成為可搭載「F-35B」的船艦。

《共同社》指出，搭載戰機的艦艇即使是護衛艦，在軍事上也被定位為「航母」，有違「自衛目的的最小限度的防衛力量」，日本再次擁有具攻擊能力的航母，恐將受到中國等亞洲各國強烈抗議。

我國政府也對於「F-35B」有濃厚興趣，國防部就曾表示，空軍下一代戰機需求，就是要具備短場、垂直起降，以及雷達匿蹤能力，「F-35B」完全符合這些條件；蔡英文總統在4月接受《路透》訪問時也表達有意採購「F-35B」。