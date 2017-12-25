日媒：中國擬在邊界建收容所 可容納50萬北韓難民

日媒報導指出，中國準備在北韓和中國邊境興建可容納50萬難民的收容所。（路透）

2017-12-25 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢不穩，日媒報導指出，中國準備在北韓和中國邊境興建可容納50萬難民的收容所，另外，中國媒體也發出警告，「現在無疑是朝鮮半島自上世紀50年代戰爭結束以來最不安全的時候」。

《日本經濟新聞》昨天報導，中國國家主席習近平的領導班底已做出指示，要求在北韓和中國邊境建造難民營，且還要修建部隊駐紮設施。報導稱，此舉似乎是為了防備朝鮮半島可能發生的突發情況，雖然中國很堅持透過對話解決北韓核問題，但仍考量美國與北韓衝突的可能性。

報導引述中共人士指出，此決定今年夏天就已下達，習近平的班底還要求吉林省和遼寧省等地區提前做好相關準備，以便在發生緊急事態時可隨時在邊境設置難民營。據稱該收容所最多可容納50萬人，已經展開糧食和帳篷等儲備工作。

報導也提到，日前中國網路流傳文件，中國吉林省長白朝鮮族自治縣計劃修建5個難民收容站，中國移動通信集團已經在12月2日調查相關通信環境。該消息雖在幾天後就消失，不過外交人士普遍認為文件內容應屬實。

另外，多家中國媒體最近也撰文警告朝鮮半島問題，《南華早報》認為，如果經濟封鎖和外交孤立不足以壓迫朝鮮放棄核開發，將面臨嚴重的戰爭危機。《環球時報》則發社評指出，「現在無疑是朝鮮半島自上世紀50年代戰爭結束以來最不安全的時候」。