因這個logo惹禍！ 蘋果又被中國公司「吉」了...

KON（左）的logo和蘋果iOS 11版本的App Store很類似。（圖擷自網路）

2017-12-21 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司又傳涉侵權官司？中國服飾品牌KON母公司最近控告，蘋果iOS11版本的App Store圖示幾乎和KON的品牌logo一模一樣，涉嫌侵犯其美術作品著作權，要求停止銷售含有該標誌的電子產品，中國北京法院已受理此案。

綜合外媒報導，北京躍世當紅文化傳播有限公司（KON持有公司）對蘋果提告侵犯美術作品著作權，KON指控，蘋果的iPhone、iPad等系列電子產品中，其iOS11版本App Store的logo圖案與KON創作的美術作品主要內容、結構、圖形佈局等主要元素幾乎一致。

KON要求蘋果立刻停止銷售含有圖標的電子產品，並在全國性媒體上公開賠禮道歉、消除影響，同時要求判令被告賠償原告相應經濟損失。蘋果對此表示法務部門會積極應對。

目前北京東城區人民法院已受理這起案件，判決預計在數週內出爐。外界認為如果法院作出對KON有利的判決，蘋果很可能選擇和解。

2014年12月蘋果也被中國深圳佰利公司提告，認為iPhone 6和iPhone 6 Plus的外觀設計抄襲了佰利手機100C的設計，最終中國法院認定蘋果侵權。