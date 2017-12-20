史上最年長人類胚胎誕生！25歲僅比媽媽小1歲

美國夫婦因丈夫不孕，妻子接受冷凍胚胎植入後，生下女嬰，而這個胚胎已保存了25年之久，與這位新手媽媽只差1歲。圖與本新聞無關。（法新社）

2017-12-20 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州吉布森（Gibson）夫婦，由於丈夫班傑明（Benjamin）患有囊腫性纖維化，因此難以讓妻子蒂娜（Tina）懷孕，最後蒂娜決定在子宮植入從1992年10月14日冷凍迄今的人類胚胎，並且順利生下女嬰艾瑪（Emma）。而這個胚胎先前已保存25年之久，算算來到世上的年紀只比蒂娜小一歲。

據《CNN》報導，在這之前，已知保留最久且成功成為嬰兒的冷凍胚胎是20年。美國國家胚胎捐贈中心胚胎學實驗室主任索默費特（Carol Sommerfelt），在今年3月13日告知吉布森夫婦他們要生下算起來是25歲的胚胎時，讓夫婦倆感到相當驚訝。

蒂娜當時直說，她和這個胚胎可以成為最好的朋友，如今成功生下女嬰，她笑稱自己只是想要一個孩子，並不在乎這是不是世界紀錄。索默費特說，考慮到這個胚胎被冷凍了多久，女嬰的誕生非常激勵人心。

除了女嬰艾瑪，蒂娜被問到是否會繼續嘗試植入胚胎？她表示如果在兩個月以前，她絕對會不假思索地說「是」，但現在經過自然分娩後，她暫時不想這麼做了，不過她相信在一年之後，自己仍然會很樂意嘗試生出另一個嬰兒。