隱世500年珍寶 梵蒂岡博物館掃出2幅拉斐爾真跡！

梵蒂岡博物館今年在進行清掃與修復工程時，竟意外發現拉斐爾兩幅隱世500年的真跡。（圖翻攝自CNN）

2017-12-15 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡博物館今年在進行清掃與修復工程時，竟意外發現文藝復興巨匠拉斐爾（Raffaello Sanzio）的兩幅真跡，這兩幅畫在拉斐爾過世後，就徹底被世人遺忘，隱世500年才重新受到矚目。梵蒂岡博物館館長指出，必須至少等到2022年，才能完成兩幅畫作的修復作業。

據《CNN》報導，「拉斐爾房間」（Raphael Rooms）可說是文藝復興時期的象徵，是梵蒂岡博物館內的4間客房，當時的教宗儒略二世在1508年，委託拉斐爾進行重新裝修，而拉斐爾陸續完成工程，在準備進行裝修「康士坦丁大廳」（Sala di Costantino）前，他計畫一反過去使用的「濕壁畫」（Fresco）技術，欲以油畫來進行創作。

在西元1520年、拉斐爾37歲猝逝前，拉斐爾用油畫創作了這兩幅女性畫作，分別代表「正義」與「友情」，卻在完成康士坦丁大廳的整修前離開人世。而接手的藝術家在補上康士坦丁大廳內壁的其他裝飾後，徹底遺忘了拉斐爾留下的這兩幅鉅作。

報導指出，梵蒂岡的修復人員今年在進行康士坦丁大廳的清掃與修復工程時，發現房內竟有兩幅油畫，與其他房內裝飾截然不同。在經過紫外線與紅外線檢測後，發現這兩幅畫與房間內其他部分相比，作畫筆觸與色彩也大相逕庭，而專家認定這正是拉斐爾的真跡。據梵蒂岡博物館館長表示，要修復拉斐爾的作品與康士坦丁大廳，大概得等到2022年才能完成。