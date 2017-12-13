Google全球前10大熱搜出爐 iPhoneX輸iPhone8

美國女星馬克爾（Meghan Markle）因明年將與英國哈利王子步入禮堂成今年度熱搜關鍵字。（歐新社）

2017-12-13 22:15

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕Google稍早公布了2017年全球熱搜排行榜，由今年9月肆虐美國的颶風艾瑪（Irma）榮登冠軍，而近期才推出的iPhone8及iPhoneX則分居第2及3名。讓人跌破眼鏡的是，蘋果公司推出的10周年紀念版iPhoneX雖然拿下第3，熱搜程度卻不及iPhone8。

綜合媒體報導，2017年Google全球10大熱門關鍵字排行榜揭曉，除了上述前三名，第4名為美國國家廣播公司（NBC）知名主播勞爾（Matt Lauer），其捲入性騷擾的案件，遭到公司解雇。第5名是即將於明年5月與英國王子哈利步入禮堂的美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）。

位居第6的是在Netflix上播放的美國電視劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），其次是於今年10月過世的搖滾巨星湯姆佩蒂（Tom Petty）再來是玩具「指尖陀螺」，「聯合公園」主唱班寧頓（Chester Benningto）自殺的消息則排名第9，而第10名為印尼國家板球隊。

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