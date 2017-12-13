為迎東京奧運 日羽田機場推7機器人協助旅客

羽田機場內特別設置了7款機器人，將為2020年東京奧運暖身。（圖擷取自《日本時報》）

2017-12-13 16:41

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕為了迎接2020年東京奧運的到來，日本政府目前展開了多方面的計畫，機場旅客的疏運也是其中重要的一環，東京羽田機場昨（12）日宣布，為了讓世界各地的旅客抵達東京時，擁有賓至如歸的感覺，機場內特別設置了7款機器人，未來將會在客運大樓協助旅客，包含翻譯、行李運送等服務，甚至還可以充當保全。

根據《日本時報》報導，昨日羽田機場宣布，將於明年1月份開始讓7款不同功能的機器人「試營運」。7款機器人各有不同的功能，其中1款貓咪吉祥物可以翻譯4種語言，旅客只需要透過麥克風講話，螢幕就會顯示翻譯，另1款外觀似人類的機器人則可以與旅客交談，提供旅客道路指引，也有設置1款能幫助旅客提行李的機器人，為的就是2020年東京奧運能讓世界各地的旅客「對日本充滿好奇」。

羽田機場代表庫拉托米（Yutaka Kuratomi）表示，機器人不僅能提供旅客便利的服務，也可以讓外國旅客知道「日本的技術」。隨著日本人口老齡化，也出現了勞動力缺口，希望藉由機器人的幫助，可以暫緩人力缺乏的問題。7款機器人將於明年1月9日試營運，為期1個月的時間。