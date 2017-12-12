好害羞！為學生示範戴套 大學女講師展現「深喉嚨」

一名大學女講師請一位男同學夾緊教學用的塑料陰莖，自己則蹲下使用嘴巴將其套上保險套。（圖擷取自影片）

2017-12-12 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一段影片，一名大學女講師親自演示如何安全性行為，她請一位男同學夾緊教學用的塑料陰莖，自己則蹲下使用嘴巴展現深喉嚨，幫該陰莖成功戴上保險套，讓在場男、女學生都好害羞。

根據《鏡報》報導，一段據信是從巴西巴伊亞州（Bahia）大學校園留出的影片中，清楚看見一名學生應女講師要求，手拿塑料陰莖放在陰部，模擬男性勃起的模樣，接著女講師向班上學生們宣布「我要為你們做一個真實的示範」，她將保險套放在口中並且當眾蹲下。

只見女教師正對著被男同學雙手支撐住的塑料陰莖，女教師以嘴將保險套對準塑料陰莖，用嘴唇固定住保險套上的塑膠環，並緩緩將塑料陰莖放入口中，讓保險套得以完全套上塑料陰莖，班上男、女學生此時發出驚奇的歡呼聲、並響起如雷掌聲。

據悉，巴西里約熱內盧議員弗拉維奧·波爾索納羅（Flavio Bolsonaro）認為，這不是一個大學女講師應有的行為，許多巴西網友在影音平台YouTube指出，大學校園不應出現這樣的景象，但也有網友認為，這樣的性病防治教學，比起傳統教學較能吸引年輕學生注意。

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