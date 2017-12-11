印度又傳5歲女童遭性侵 下體強插木棍凌虐致死

2017-12-11 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日發生震驚社會的姦殺案，一名5歲女童疑似遭綁架，當遺體在週六（9日）早上被發現時，下體插著16公分長的木棍，倒在血泊中。

綜合外媒報導，這起駭人聽聞的案件發生在哈里亞納邦（Haryana）希薩爾縣（Hisar）的烏克拉納（Uklana），女童母親表示，她和孩子們晚上9時一起上床睡覺，隔天醒來發現女兒不見了，鄰居也沒見到，直到上午7時，被告知孩子已經遇害了。

女孩的遺體在家附近被發現，倒在血泊中，肩膀、腰部和鼻子滿是傷痕。女孩的叔叔說，遺體狀況很糟，私處被插入木棍，到處都是血，包括從嘴裡冒出。

調查指出，這名5歲女童遭到殘忍手法性侵和酷刑虐待，負責驗屍的Reetu Gupta醫生表示，「受害者是因為木裩插入私處進行的酷刑虐待而死」，子宮和腸子都受到嚴重傷害。

當地村民也被這慘忍姦殺案震驚，要求警方立即採取行動，為表達抗議，民眾關閉所有商店、封鎖主要道路。由於公眾壓力，當局成立專責調查小組追查案件，但至今還沒有人逮捕任何嫌犯。當地民眾宣稱，週三前若未抓到人，抗議行動將升級。

這起案件和2012年震驚全球的德里公車性侵案類似，一名女醫學生在公車上被數人輪流性侵得逞，還被用鐵棒插入陰道和肛門。女學生被施暴1小時後還被扔出車外，雖緊急送醫治療，但仍不治。

2015年一份印度報告指出，每10萬名女性被性侵的比率，哈里亞納邦高居全國，其次是拉賈斯坦邦（Rajasthan）。