川普讓中東各國氣炸 安理會將召緊急會議

巴勒斯坦人在街頭焚燒川普頭像及美國國旗表達抗議。（歐新社）

2017-12-07 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美東時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨2時）正式承認耶路撒冷為以色列首都，此舉除了以色列外，中東各國均表示不滿，聯合國安理會可能應8個國家要求，在本月8日舉行緊急會議。

《華盛頓郵報》報導，對於川普的決定，以色列總理Benjamin Netanyahu稱讚此舉意味著以色列與美國不可替代的關係，由於耶路撒冷被猶太人、基督徒和穆斯林都視為聖地，Benjamin Netanyahu稱不會改變現狀。

巴勒斯坦解放組織（PLO）則表示，川普這項決定摧毀了「兩個國家」方案，該方案試圖解決以、巴衝突。巴勒斯坦多個伊斯蘭武裝組織將當地時間6日至8日定為「憤怒三日」，準備發起大規模示威遊行。

土耳其總統Recep Tayyip Erdogan和約旦國王Abdullah II警告，美國此舉正中恐怖份子下懷，Erdogan呼籲伊斯蘭合作組織在12月13日舉辦特別峰會解決耶路撒冷問題。Erdogan警告美國，耶路撒冷是穆斯林的「紅線」，如果美國試圖改變既定政策，可能使土耳其斷絕與以色列的關係。

Abdullah II指出，無視巴勒斯坦、穆斯林以及基督徒在耶路撒冷的權利，將會助長極端主義，無助於反恐。伊朗最高領袖Ayatollah Ali Khamenei稱此一決定令人絕望且是失敗的，埃及、沙烏地阿拉伯政府在其領袖與川普會談前，均對耶路撒冷議題做出警告。

綜合外媒報導，在川普承認耶路撒冷為以色列首都後，8個國家包括玻利維亞、埃及、法國、義大利、塞內加爾、瑞典、英國和烏托圭，今天要求聯合國安全理事會召開會議，外交界人士認為，安理會可能在本月8日就此問題舉行緊急會議。