「通俄門」弗林認罪 川普：行為合法 但說謊可恥！

美國總統川普今天針對白宮前國家安全顧問弗林（圖）「認罪」發表看法，他認為弗林在去年大選後政權交接期間的行為是「合法」的，但他認為弗林卻說謊，「這很可恥」。（歐新社）

2017-12-03 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天針對白宮前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）「認罪」發表看法，他認為弗林在去年大選後政權交接期間的行為是「合法」的，但他認為弗林卻說謊，「這很可恥」。

川普的競選大將、前國家安全顧問弗林認罪，他坦承在代表川普與俄羅斯官員接觸上對聯邦調查局（FBI）撒謊，且同意配合特別檢察官穆勒（Robert Mueller）展開的通俄門調查。他成為通俄門調查迄今，首名遭控罪的川普白宮官員。

弗林認罪後，白宮馬上劃清界限，白宮法律顧問發表聲明稱弗林「在白宮任職僅25天」，川普也3度向記者強調，他的競選團隊沒有與俄羅斯進行勾結，也不擔心弗林。

然而隨後川普卻在推特上寫道，「我不得不開除弗林將軍，因為他對副總統和聯邦調查局（FBI）說謊。他已對那些說謊認罪。這很可恥，因為他在政權交接期間的行為是合法的，這沒什麼好隱瞞！」

另外川普也在白宮外接受記者採訪時表示，弗林的證詞並未對他造成影響，「早就顯示當中沒有勾結，絕對沒有勾結，所以我們非常高興。」