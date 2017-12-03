佛林傳為保兒認罪 通俄之火恐燒向川普

2017-12-03 00:30

〔中央社〕美國總統川普的前國家安全顧問佛林今天向檢方承認，在「通俄門」調查說謊，據傳他是為了保護兒子而認罪。這麼一來，可能使一連串川普政府高層人物捲入，甚至是川普個人。

佛林（Michael Flynn）今天上午在聯邦法院應訊時，承認被檢方起訴的罪名，即他在與俄羅斯大使交談一事向聯邦調查局（FBI）說了謊。美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛林之所以願交換條件，與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）達成認罪協議，是由於護子心切。

佛林的兒子佛林二世（Michael Flynn Jr.）也面臨穆勒的調查。他在佛林的顧問公司佛林國際集團（Flynn Intel Group）任職，形同父親的幕僚長，也曾隨同父親出訪國外，例如在2015年陪同佛林在莫斯科的今日俄羅斯電視台（RT）主辦晚宴上和俄國總統蒲亭共進晚餐。

知情人士透露，佛林曾對於兒子可能遭到起訴表達擔憂。Patribotics網站報導，當美國執法官員向佛林提出鐵證、證明他和兒子都替俄羅斯政府從事間諜工作時，佛林曾崩潰啜泣。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，佛林今天在法庭認罪後數小時便躲到兒子家中。他發表聲明說：「我認罪且同意與特別檢察官辦公室合作，這是符合我的家庭和國家最佳利益的決定。我為我的行為負起全部責任。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，穆勒有能力向佛林提出交換條件，請求法官對佛林（或他兒子）的任何不法行為從輕量刑或免予追究，以交換更多川普政府高級官員的涉案證據，包括川普本人、川普家人、副總統彭斯（Mike Pence）和司法部長。

川普的女婿庫許納（Jared Kushner）現在很可能面臨最大的危險。由於佛林的認罪聽證法院文件顯示，川普移交團隊一名「非常高階成員」去年底要求佛林和聯合國安理會成員國的官員接觸，當中包括俄羅斯。CNN、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和彭博都報導，這名指示佛林與俄國官員接觸的高階成員正是庫許納。

「紐約時報」（The New York Times）報導，佛林認罪也可能進一步暴露出川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與俄羅斯的關聯，受牽連程度和庫許納相似。因為小川普可能是佛林指認下通俄指令的移交團隊成員之一。

另外，最早擔任移交團隊主任的共和黨籍新澤西州（New Jersey）州長克里斯蒂（Chris Christie）和接替他的副總統彭斯，雖然皆聲稱他們不知道佛林因與土耳其關聯所面臨的法律問題，但如果他們對此做偽證，佛林可能供出他們。

最後，川普自己可能是佛林認罪的最大受害者。由於他否認知悉團隊與俄羅斯官員的接觸，因此佛林的證詞可能對川普構成政治上致命一擊。不僅如此，佛林在總統大選期間與川普和川普家庭的關係拉近，因此可能知道許多有關川普家庭和俄羅斯政壇高層之間的關聯。