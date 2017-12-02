印度穆斯林喊3句離婚就休妻 政府擬立法禁止

印穆斯林向妻子說3次「talaq」（離婚）即可休妻，政府對此已草擬法案處罰，違法者可處3年監禁和罰款。（資料照，路透）

2017-12-02 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕印度穆斯林男子只要高興，隨時都可以跟結縭的妻子喊3聲「talaq」（離婚），就能立即合法休妻！而印度政府對此擬定草案禁止，表示未來男子們不再有那麼大權力，若隨便就想「聲控休妻」，有可能面臨3年監禁和吃上罰款；這項草案預計在冬季會期開議時交由印度國會審議。

綜合外媒報導，印度許多穆斯林男子為了賺錢，會前往中東較富有的國家工作，往往在當地另覓新歡後，就透過電話、簡訊或社群軟體，向留在老家的妻子喊3次「talaq」即隨隨便便地離婚，造成許多社會問題；印度最高法院今年8月宣布此項陋習違憲，但這並沒有阻止「聲控休妻」案例持續發生，自8月以來，中央政府仍收到67件全國各地的投訴案件，今年至今已有177件類似投訴案。

穆斯林婦女被迫離婚後往往會失去經濟依靠、甚至沒有權利再見自己的孩子一面，許多婦女為此不得不上法院訴訟；印度政府表示，新擬定的「保護穆斯林婦女婚姻權利法草案」（Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill）已送交地區政府進行磋商，預計冬季會期開議時將交由國會審議。

根據目前的草案，法條中禁止書面、簡訊或通訊軟體等任何形式的休妻方式，且一旦罪行定讞可處3年監禁和罰款；被迫離婚的婦女可擁有撫養未成年子女的權利，並可要求丈夫支付自己與未成年子女的贍養費。