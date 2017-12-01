華盛頓郵報：美攔截北韓核彈系統 10次測試6次失敗

《華盛頓郵報》指出，美國攔阻洲際導彈的GMD系統在10次測試中，有6次都失敗收場。（圖擷取自美國導彈防禦局）

2017-12-01 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於11月29日凌晨發射最新「火星-15」洲際彈道飛彈（ICBM），北韓官方宣稱足以攻擊美國本土任何一地。而《華盛頓郵報》指出，美國有一套可攔阻飛彈的「陸基中段防禦系統」（Ground-based Midcourse Defense）（GMD），有能力在太空中摧毀來襲的核彈，不過這套系統在10次測試中有6次都失敗收場，若失敗將會是毀滅性結果。

據《華盛頓郵報》報導，GMD造價400億美元（約新台幣1.2兆元），自2004年開始的10次測試中，有6次都未能摧毀測試彈頭，但近2次都成功。前白宮科技政策辦公室助理主管麥唐納（Bruce W. MacDonald）表示，如果北韓發射的洲際飛彈一次攜帶6枚核彈頭，而美國攔截到5枚，80%的成功攔截率看似不差，問題是如果剩下那枚核彈毀了西雅圖，「你仍然會感到非常糟」。

麥唐納認為，GMD或許可以有助於威嚇北韓，但美國的安全若要仰賴GMD則風險很大。「我不認為GMD可以幫助我們擺脫困境，我們必須經由外交途徑來解決北韓問題，但這話不中聽，人們不願聽到我們是有弱點的。」。

報導指出，目前美國在阿拉斯加與加州有兩個GMD系統，共有44枚攔截飛彈。而GMD的原理是利用美國船艦與地面上的雷達，感測北韓的火箭升空後的產生的熱度，並追蹤飛彈的位置，而北韓飛彈到達太空後，會釋出核彈頭以及數枚誘餌彈，針對每一枚來襲的洲際飛彈，GMD會發射2到4枚攔截飛彈迎擊，以提高命中核彈頭的機率。

而攔截飛彈發射升空後，會釋出一個約1.5公尺大小的「攔截載具」（kill vehicle），攔截載具憑藉自身感應器、衛星與地面雷達的導引，分辨誘導彈與核彈頭的差異，鎖定核彈頭後在外太空將其擊毀。