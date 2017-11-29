中國「低端人口」遭清除 BBC以這國貧民窟神對比...

中國北京大興區的一場大火，衍生出北京當局清除「低端人口」（低收入弱勢及外來打工族）的爭議。（路透資料照）

2017-11-29 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區的一場大火，衍生出北京當局清除「低端人口」（低收入弱勢及外來打工族）的爭議。英國媒體就拿出全球5大貧民窟之一的印度孟買達拉維與中國比較，顯現地區間的政策差異。

據《BBC》報導，聯合國數據統計，全球約有10億人居住在貧民窟，這就佔了全世界人口的八分之一，而全球5大貧民窟包括巴基斯坦卡拉奇的沃蘭奇鎮（Orangi Town, Karachi, Pakistan）、墨西哥城店曲達德內扎（Ciudad Neza, Mexico City, Mexico）、印度孟買達拉維（Dharavi, Mumbai, India）、肯尼亞內羅畢基貝拉（Kibera, Nairobi, Kenya），以及南非開普敦的卡耶利特沙 （Khayelitsha, Cape Town, South Africa）。

報導提到，相對於中國戶籍政策限制人口自由遷移，印度寬鬆的城市管理政策，讓窮困的人能夠自由出入孟買這樣的大都市，這點讓當地的政客相當自豪。對於印度的政客來說，印度是一個民主國家，在國家法律和制度層面沒有歧視窮人的做法，即便是赤貧的人也能在大城市居住，不需要政府得審核和暫住證，還能夠自由養兒育女。且在大選期間，他們還能夠登記為選民，成為政客們的票源。

《BBC》指出，北京大興區11月18日發生大火的地區，被中國稱為「城鄉結合部」，當地政府長官還在8月針對火災隱患做過相關視察，開始對農村出租房屋進行整頓，但仍未阻止大火的發生。過去15年，中國大規模推進農村城鎮化，造成大城市高房價現象，逼使許多到城市討生活的低收入的人棲身這處城市的邊緣，而其特點就是環境惡劣、垃圾堆積，治安混亂、案件高發，基礎設施落後，集聚了大量低收入群體、流動人口和社會弱勢群體。