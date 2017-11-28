iPhone X壽命有多長？ 蘋果官方給這數字...

蘋果公司9月推出iPhone X，是iPhone有史以來最貴的手機，許多人都會好奇高價的iPhone壽命有多長，而蘋果官方其實已經給出了答案。（路透資料照）

2017-11-28 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司9月推出iPhone X，是iPhone有史以來最貴的手機，最便宜的64GB版本就要價新台幣35900元，許多人都會好奇高價的iPhone壽命有多長，而蘋果官方其實已經給出了答案。

根據蘋果官網所發布的《Apple 如何進行其產品溫室氣體生命週期評估？》文中指出，他們模擬顧客使用蘋果產品運行時所消耗的電力，並且由實際與模擬的顧客使用數據所建立，來了解蘋果產品的使用週期。蘋果表示，從第一位擁有者開始計算，macOS與tvOS裝置假設為4年使用期，iOS與watchOS裝置則假設為3年。蘋果還說，大多數Apple的產品相當耐用，第一位擁有者還能將產品轉贈、轉售或送回Apple供他人繼續使用。

部落客《蘋果仁》指出，3年前所推出的iPhone 6現在運行現在的iOS 11系統，已經非常卡頓了，且3年的使用會使得電池不再耐用，按照蘋果所公布的文件，3年前的iPhone 6 此時應當得到更換，與實際情況非常相符。但《蘋果仁》也說，這些數據都是在極端惡劣情況下的保守估計，實際上的使用時間長得多，3年只是iOS設備的典型使用期。