北京傳聞出狠招 清退「低端」去除隱患

2017-11-27 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近日正以保障安全為名，關閉低檔出租房，驅逐逾數萬名外來打工族，雖然當局嚴正否認藉此清理「低端人口」，但網路傳出中共官員的內部發言，稱要「出狠招」執行命令，網友還在北京發現「清退低端人人有責」長布條。

綜合媒體報導，北京南部大興區上週發生公寓大火，造成19人罹難，事發當地有多家成衣廠雇用民工，因此促成這次行動。習近平親信、北京市委書記蔡奇以清理全市「安全隱患」為由，展開為期40天的大整治。當地民眾指出，自當局行動以來，一天就有上萬人遭強行驅走。網友懷疑這是當局要讓北京加速「高大上（高端大氣上檔次）」，找藉口清理外來民工。

雖然當局嚴正否認清理「低端人口」，網友卻在北京郊區發現「清退低端人人有責」的紅底白字的長布條。港媒指出，這證明北京當局「清除隱患」的真正目的，就是要將「低端人口」趕離北京。

網路也傳出北京豐台區區委書記汪先勇的一段內部發言，明言要強拆外來民工公寓，且有黨中央支持，行動要「來硬的！出狠招！」，「今天開始能拆就拆，不要等到明天去，越拖夜長夢多，沒準今天著火了呢。」

港媒指出，北京居民質疑，「『低端人口』的標準是什麼？以擁有金錢的數額確定？還是以接受教育的程度確定？或者以所處社會層次確定？由誰確定？​​​」、「既然低端人口不准入京，那高端人口就不要去農家樂（農莊）吧！」