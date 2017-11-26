親手做派沒人信 白宮發言人陷入「派門案」

2017-11-26 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前適逢感恩節，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在她的官方推特發布一張「親手做的」巧克力山核桃派照片，卻遭網友質疑是網路上抓來的圖片，紛紛留言揶揄「假派」、「派門案」。

桑德斯在她的推文寫下，「我近日不常下廚，不過適逢感恩節，還是有辦法在自家農場做出巧克力山核桃派。」配上一張背景空無一物，只有大大的派在正中間。令網友相當懷疑該篇文章的真實性。

留言中網友大搞kuso，貼上網路上抓來的別墅照，宣稱自己受到桑德斯啟發，「自己一人」就整理好庭院，嘲諷平常不下廚的桑德斯突然「親手變出」一個派的真實性。也有許多人一一列出貼文疑點，認為派應該用「烤」（bake）的，不是用「煮」（cook）的，表示這是一場「派門案」，也為此貼上「假派」的標籤，呼應總統川普最愛常用的「假新聞」一詞。

駐白宮記者萊恩（April Ryan）也在下方留言道，「我要看著妳烤出這個派，不過妳得原諒我不會吃它，我知道你們不喜歡媒體記者。」桑德斯對此回應，「別擔心，萊恩，因為我人很好，所以我下周會為妳烤一個派。」

據《福斯新聞網》報導，桑德斯表示那個派絕對是自己親手做的，而且每年都會持續這項傳統。