位置、表情說明一切！ 澳校雕像「太曖昧」被蓋黑布

事發後校方用黑布將具爭議的部分蓋上。（合成照，擷取自推特、《衛報》）

2017-11-23 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲阿得雷德（Adelaide）1所天主校學校日前為新立的雕像揭幕，沒想到由於其性暗示意味實在太明顯，被家長及網友罵翻，校方日前緊急將其蓋上黑布止火，並承諾將盡速對雕像進行修改或更換。

綜合外媒報導，這座「聖馬丁」雕像由黑衣修士修道院委託越南雕塑家設計，描繪了聖徒將1塊麵包分給小男孩，然而不知在哪個環節出了問題，麵包的位置、大小、形狀及聖徒與小男孩的表情、動作均十分曖昧，讓觀看者不禁想入非非，照片更在社群平台上瘋傳。

面對來自各方的責難，該校校長哥比亞奇（Simon Cobiac）在臉書發文坦承不妥，表示校方在5月時就對該具雕像的平面設計圖進行審核及批准，強調當時一切都很正常，沒想到立體化以後竟出了這麼大的紕漏。

「校方目前已用黑布將此雕像覆蓋，並委託當地1名雕塑家重新設計」他說，「校方對這次雕像風波致上深深的歉意，目前已採取行動，將對雕像進行大幅修改」。

對此，網友們紛紛笑說「這是酸神父的高級諷刺作品吧」、「這雕像表情說明了一切」、「設計師絕對是故意的」、「這不是阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲嗎，還原度真高啊」、「聖馬丁給兒童麵包，你以為兒童吃的是麵包？」、「麵包放的位置太故意了吧」。