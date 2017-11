穆拉迪奇判罪確定 UN：司法的重大勝利

2017-11-23 00:22

〔中央社〕聯合國今天表示,波士尼亞前塞族軍隊指揮官穆拉迪奇(Ratko Mladic)被判種族滅絕罪,是「司法的重大勝利」;他稱穆拉迪奇為「邪惡的典範」。

法新社報導,聯合國人權事務高級專員扎伊德(Zeid Ra'ad al Hussein)發表聲明說:「今天的判?是對犯下這類罪行者的警告,無論他們權勢多大,無論須要多少時間,他們都無法逍遙法外,他們終將被追究責任。」

穆拉迪奇在前南斯拉夫國際戰犯法庭(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)的終審庭上,被判無期徒刑,犯行包括種族滅絕、違反人道與戰爭罪等。

對於穆拉迪奇的判決,歐洲聯盟(EU)今天則呼籲巴爾幹國家努力達成和解,藉以對戰爭「受害者致敬」。

歐盟不願詳評穆拉迪奇遭定罪一事,只表示,這令人回憶起了歐洲近年歷史上「一些最黑暗、最悲劇的事件」,包括1996年發生於波士尼亞小鎮斯雷布雷尼察(Srebrenica)的大屠殺,當時塞族軍隊在穆拉迪奇指揮下,殺害了近8000名穆斯林男子與男孩。

歐盟在聲明中表示:「歐洲聯盟相信,這個地區所有國家都決意並將致力朝和解、區域合作和睦鄰關係努力。」

「我們期望這個地區所有政治領袖推動並尊重這些承諾,藉以向受害者致敬。」