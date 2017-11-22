取締違規駕駛 方濟各要義大利警「手下留情」

教宗方濟各於本週一（20日）出席會議時，呼籲警方要對駕駛「手下留情」。（路透）

2017-11-22 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬的駕駛們，感恩教宗吧！日前方濟各於梵蒂岡舉辦的1場會議中呼籲，義大利警方對駕駛們應「手下留情」。他指稱駕駛們開車在街道如同賽車，起因是現代的生活方式讓他們充滿「競爭力」。

綜合外媒報導，教宗方濟各本週一（20日）在羅馬的1場會議中，他呼籲警方對路上「富有創造力」的駕駛們，要有耐心及同理心。他也批評現在的駕駛，竟把街道當「一級方程式賽車（Formula One）的賽道」，並將紅綠燈當「大獎賽（Grand Prix）的起點線」。

方濟各對警方說：「展現慈悲不代表的軟弱，也不代表要放棄使用公權力」，執法單位應深入了解，駕駛為何不遵守交通規則的原因，甚至特別指出是因為近年智慧型手機普及，導致駕駛分心而違反交通的行為愈來愈常見。除此之外，他也表示，罰單金額的無法提升交通安全，而是要教育民眾意識到「對旁邊車輛中的另一人負有責任」。

據義大利國家統計研究所，2016年道路事故的死亡人數為3283人、受傷人數為2萬4915人，其中分心駕駛與違規駕駛就占了31%的事故人數。