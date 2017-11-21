下班警帶妻小購物 手抱稚子轟斃2持槍搶匪

巴西一名勇警為保護妻小，持槍將歹徒轟斃。（擷取自YouTube）

2017-11-21 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕巴西1名警察蘇薩（Rafael Souza）18日偕妻小購物時，遇上2名持槍歹徒正欲行搶，蘇扎見狀即表明身分並要求對方放下武器，然而搶匪並未遵從，甚至還欲舉槍還擊，眼見妻小遭受生命威脅，蘇薩立即掏出槍枝並擊殺2名搶匪。

綜合外媒報導，這起事件發生在距離聖保羅市40公里處的1間購物商場，開槍擊斃搶匪的蘇薩當時已結束勤務，攜妻帶子在賣場購買藥品。事發時，24歲的搶匪阿爾維斯（Jefferson Alves）與22歲的可瑞托（Italo Creato）正欲持槍搶劫，蘇薩見狀立即向前者表明身分，喝令其放下武器，不料其中1名匪徒阿爾維斯並未聽令，反而將槍口轉而指向蘇薩。

報導指出，蘇薩事後表示，當時評估對方即將朝他開槍，強調自己「為保護妻小，只好迅速做出反應」，他隨後在1手緊抱兒子的情況下，拔槍擊殺阿爾維斯，接著迅速對四周進行警戒，確定無立即危險後便把手中抱著的兒子交給妻子，再追上去將另1名搶匪可瑞托擊斃。

由於整起事件發生經過均被現場的監視器錄下，影片隨後被放上網路，蘇薩迅速爆紅，並被當地媒體封為英雄，不過也有網友認為，他的舉動雖然英勇無比，但仍應先注重孩子的安危。

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